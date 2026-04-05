Вайцеховская раскритиковала «Русский вызов»: «Получилось рядовое шоу»

«Читаю с утра впечатления коллег с турнира “Русский вызов” и думаю о том, что на самом деле этот турнир должен был стать звездным часом российских постановщиков. Их шансом проявить себя, не будучи ограниченными рамками правил, на которые все без передышки жалуются применительно к соревновательным программам, и имея в руках фантастический “материал” в виде лучших фигуристов страны.



Но на выходе получилось достаточно стандартное, рядовое шоу с единичными программами, где постановщики реально заморочились. Абсолютно вне конкуренции в этом плане творческий коллектив в составе Николая Морошкина, Низама Алиева и Артема Федорченко, сделавших очень мощную и одновременно стильную, без скатывания в какой-либо примитивизм программу Петру Гуменнику. Петру же респект за такое воплощение.



Ужасно обидно, кстати, видеть на подобных турнирах вторичную переработку уже использованных идей. Понятно, что по нынешним временам память у людей стала совсем короткой, и мало кто вспомнит сейчас гениальный по задумке 12-летней давности номер Петра Чернышева (его же авторства) и Елены Подкаминской из “Ледникового периода”, где партнерша выходит на пуантах и ни разу на протяжении всего выступления не касается ногами льда, но вот в номере Виктории Синициной и Никиты Кацалапова мне это воспоминание сильно мешало. Даже при том, что отработали Вика с Никитой изумительно.



И вот таких отсылок к уже не раз виденному набралось слишком много для того, чтобы считать турнир классным. Галочку под завершение сезона поставили — ну и ладно!



Отчасти это ответ на вопрос: почему по ходу любого сезона своими спортивными постановками запоминаются очень немногие фигуристы», — написала Вайцеховская в своем телеграм-канале.