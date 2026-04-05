Загитова о «Русском вызове»: «Захотелось передать через танец на льду тепло моей родной культуры, поэтому я создала номер с татарским колоритом»

Загитова заняла 15-е место по итогам голосования жюри и зрителей.
«Спустя три года я снова вышла на лед “Русского вызова”. Этот год объявлен Годом единства народов, и мне захотелось передать через танец на льду тепло моей родной культуры — поэтому я создала номер с татарским колоритом.
Музыка — полностью авторская, написанная с нуля, каждая нота наполнена душой и чувствами. Спасибо зрителям за поддержку, за эмоции и за то, что проживали этот момент вместе со мной. Для меня большая честь получить приз «За самые яркие эмоции и глубокое проникновение в образ», — написала фигуристка.
На шоу-турнире «Русский вызов» обещали праздник, а фигуристы выдали драму.