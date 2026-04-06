Татьяна Тарасова: «Мне не нравится, что Траньков делает сейчас. Рассказывать, кому выступать, а кому сидеть, — это вообще не его направление в работе»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала Максима Транькова за высказывания о судействе на «Русском вызове».

Источник: Спортс‘’

Судьями на турнире шоу-программ были Евгения Медведева, Анна Щербакова, Михаил Коляда, Антон Сихарулидзе и Александр Жулин.

Двукратный олимпийский чемпион Траньков заявил: «Когда сидят люди младше меня на 20 лет и ставят мне оценки, вряд ли это для меня имеет какое-то большое значение».

"Мне не нравится, что Траньков делает сейчас. Всем рассказывать, кому выступать, а кому сидеть. Это вообще не его направление в работе.

У меня нет такого вопроса, как у Транькова. Во-первых, я считаю, что каждый делает то, что может. И когда Женя почувствует в себе силы, она будет выступать.

Как она судит? Судит нормально", — сказала Тарасова.