В ISU заявили, что срок возвращения российских юниоров пока не определен

В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что сроки возвращения российских фигуристов-юниоров пока не определены. Об этом сообщается на сайте организации.
«Вслед за рекомендациями 14-го Олимпийского саммита в декабре 2025 года Совет также получил от Международного олимпийского комитета (МОК) обновленную информацию о реинтеграции спортсменов в возрасте до 17 лет из России и Белоруссии в международное сообщество. В настоящее время сроки предоставления дополнительной информации по этому вопросу не определены», — говорится в заявлении ISU.
2 апреля появилась информация, что окончательное решение по допуску юниоров планируется принять на конгрессе ISU на Тенерифе в июне.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал федерациям снять ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в международных юношеских соревнованиях как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.
Российские и белорусские фигуристы отстранены от турниров под эгидой ISU с марта 2022 года. Исключение было сделано только для квалификационного олимпийского турнира и самих Игр‑2026 в Италии, где в нейтральном статусе выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник. Чемпионат мира в Праге российские спортсмены также пропустили.