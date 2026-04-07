Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ISU заявили, что срок возвращения российских юниоров пока не определен

Российские и белорусские фигуристы отстранены от турниров под эгидой ISU с марта 2022 года. Ранее появилась информация, что окончательное решение по допуску фигуристов планируется принять на конгрессе ISU на Тенерифе в июне.

Источник: Getty Images

В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что сроки возвращения российских фигуристов-юниоров пока не определены. Об этом сообщается на сайте организации.

«Вслед за рекомендациями 14-го Олимпийского саммита в декабре 2025 года Совет также получил от Международного олимпийского комитета (МОК) обновленную информацию о реинтеграции спортсменов в возрасте до 17 лет из России и Белоруссии в международное сообщество. В настоящее время сроки предоставления дополнительной информации по этому вопросу не определены», — говорится в заявлении ISU.

2 апреля появилась информация, что окончательное решение по допуску юниоров планируется принять на конгрессе ISU на Тенерифе в июне.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал федерациям снять ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в международных юношеских соревнованиях как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.

Российские и белорусские фигуристы отстранены от турниров под эгидой ISU с марта 2022 года. Исключение было сделано только для квалификационного олимпийского турнира и самих Игр‑2026 в Италии, где в нейтральном статусе выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник. Чемпионат мира в Праге российские спортсмены также пропустили.

