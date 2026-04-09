Валиева рассказала, о чем ее номер для турнира шоу-программ «Русский вызов»

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала подробности своего номера для турнира шоу-программ «Русский вызов».

Источник: РИА "Новости"

Валиева выступила под музыку из фильма «Нуреев. Белый ворон». Постановщиком программы стал Илья Авербух.

«Это история о прекрасной птице, которая не может лететь со своей стаей, потому что у птицы ранено крыло. Однако неукротимое желание взлететь придает ей силы. Илья так и задумывал, чтобы крыло “раскрывалось”, и это говорило о том, что птица — иносказательный образ — обрела силы и летит ввысь, к долгожданному счастью.

История, которую предложил Илья, мне понравилась, я полностью доверилась постановщику, мне кажется, у нас получилось. Конечно, сейчас я многое воспринимаю в жизни иначе. Мне просто хочется выходить на лед, показывать зрителю свое катание, свои эмоции, творить для него», — цитирует Валиеву официальный сайт ФФККР.