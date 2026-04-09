Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свищев об отказе Петросян в обслуживании в Италии: «В Москве прекрасные магазины, которые точно не хуже, чем в аэропорту какого-то европейского государства»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев порекомендовал фигуристке Аделии Петросян присмотреться к отечественным брендам.

Источник: Спортс‘’

Ранее спортсменка рассказала, что после Олимпиады в миланском аэропорту ей не продали ювелирные изделия из-за российского паспорта.

"К сожалению, такие истории случаются сейчас часто. Аделии надо стойко пережить этот период, в качестве альтернативы можно перейти на прекрасных российских дизайнеров. Они сейчас очень модные, доступные и продают со всеми паспортами. Такое сейчас время…

Думаю, в будущем таким европейским брендам будет стыдно. Они сами понимают, что несут убытки, но находятся под прессингом политических руководителей.

Аделия прекрасная спортсменка, ей нужно с пониманием отнестись к сегодняшней ситуации. В Москве есть прекрасные магазины и бренды, которые точно не хуже, чем в аэропорту какого-то европейского государства", — сказал Свищев.

Аделию Петросян отказались обслуживать в магазинах Dior и Louis Vuitton в Италии из-за российского паспорта.

Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
