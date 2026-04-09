Свищев об отказе Петросян в обслуживании в Италии: «В Москве прекрасные магазины, которые точно не хуже, чем в аэропорту какого-то европейского государства»

Ранее спортсменка рассказала, что после Олимпиады в миланском аэропорту ей не продали ювелирные изделия из-за российского паспорта.
"К сожалению, такие истории случаются сейчас часто. Аделии надо стойко пережить этот период, в качестве альтернативы можно перейти на прекрасных российских дизайнеров. Они сейчас очень модные, доступные и продают со всеми паспортами. Такое сейчас время…
Думаю, в будущем таким европейским брендам будет стыдно. Они сами понимают, что несут убытки, но находятся под прессингом политических руководителей.
Аделия прекрасная спортсменка, ей нужно с пониманием отнестись к сегодняшней ситуации. В Москве есть прекрасные магазины и бренды, которые точно не хуже, чем в аэропорту какого-то европейского государства", — сказал Свищев.
Аделию Петросян отказались обслуживать в магазинах Dior и Louis Vuitton в Италии из-за российского паспорта.