Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани выделили более 60 млн рублей на строительство инженерных сетей к школе Загитовой. Выполнить работы планируется до конца года

В Казани выделили свыше 60 млн рублей на строительство инженерных сетей к Центру фигурного катания имени Алины Загитовой.

Источник: Спортс‘’

МУП «Водоканал» выделило 60,8 млн рублей на строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, а также канализационной насосной станции к Центру фигурного катания имени Загитовой в Казани. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В эту сумму включены расходы участника размещения заказа, включая стоимость товара, работ, услуг, материалов, а также траты на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

"На данный момент идет конкурс на определение подрядчика для строительства сетей, работы выполняются в рамках технологического присоединения объекта. Начнут строительство по заявке после завершения конкурсных процедур и наличия строительной готовности на объекте.

После того как сети будут построены, бригада «Водоканала» выполнит врезку, то есть присоединение новых сетей к централизованным сетям — это стандартные плановые работы, их выполняют в течение суток, об отключениях водоснабжения предупреждают заранее. Эта дата будет известна после строительства сетей«, — сообщили изданию “Реальное время” в пресс-службе организации.

Выполнить работы планируется до конца текущего года.

Также более 2 млн рублей выделено «Водоканалом» на проектно-изыскательские работы — разработку проекта водоснабжения и канализации. Об этом свидетельствуют данные на сайте госзакупок.

Нашли контракт на школу Загитовой: 1,283 млрд, экстренная смена названия, сдача к декабрю-2026.

Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.
Читать дальше