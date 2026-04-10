В Казани выделили более 60 млн рублей на строительство инженерных сетей к школе Загитовой. Выполнить работы планируется до конца года

МУП «Водоканал» выделило 60,8 млн рублей на строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, а также канализационной насосной станции к Центру фигурного катания имени Загитовой в Казани. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
В эту сумму включены расходы участника размещения заказа, включая стоимость товара, работ, услуг, материалов, а также траты на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
"На данный момент идет конкурс на определение подрядчика для строительства сетей, работы выполняются в рамках технологического присоединения объекта. Начнут строительство по заявке после завершения конкурсных процедур и наличия строительной готовности на объекте.
После того как сети будут построены, бригада «Водоканала» выполнит врезку, то есть присоединение новых сетей к централизованным сетям — это стандартные плановые работы, их выполняют в течение суток, об отключениях водоснабжения предупреждают заранее. Эта дата будет известна после строительства сетей«, — сообщили изданию “Реальное время” в пресс-службе организации.
Выполнить работы планируется до конца текущего года.
Также более 2 млн рублей выделено «Водоканалом» на проектно-изыскательские работы — разработку проекта водоснабжения и канализации. Об этом свидетельствуют данные на сайте госзакупок.
