«Не все зарубежные спортсменки такие»: Туктамышева об олимпийской чемпионке Лью

«Она уже в детстве была очень талантливой, делала четверные прыжки в юном возрасте, не отставая от русских фигуристок. Поэтому сегодня может позволить себе кататься легко. Но это не значит, что все зарубежные спортсменки такие. Если нет стабильности, невозможно выйти и насладиться прокатом, так как ты начинаешь больше контролировать себя, держать в голове огромное количество деталей», — сказала Туктамышева.
Лью стала олимпийской чемпионкой в командном турнире вместе со сборной США, а также выиграла личный турнир. Она набрала 226,79 балла по сумме короткой (76,59 балла) и произвольной (150,20) программ. Серебряную медаль взяла фигуристка из Японии Каори Сакамото с результатом 224,90 (77,23 и 147,67). Бронзовым призером стала ее соотечественница Ами Накаи с суммой 219,16 (78,71 и 140,45).
Российская фигуристка Аделия Петросян завершила соревнования в женском одиночном катании на шестой позиции. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 214,53 балла (72,89 и 141,64).