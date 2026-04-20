Татьяну Тарасову выписали из больницы

Заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову выписали из больницы.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову в понедельник выписали из больницы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Ранее 79-летняя Тарасова попала в реанимацию. В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили, что у тренера была сильная простуда.

«Татьяну Анатольевну выписали из больницы. Уже направляется домой», — сообщил источник.

Тарасова в 2008 году была введена в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников в разные годы были олимпийские чемпионы Ирина Роднина/Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова/Андрей Букин, Илья Кулик, Алексей Ягудин, Марина Климова/Сергей Пономаренко, Оксана Грищук/Евгений Платов, Екатерина Гордеева/Сергей Гриньков. Тарасова работала с ведущими японскими фигуристами Сидзукой Аракавой, Мао Асадой, с американскими фигуристами Сашей Коэн, Джонни Вейром, Эваном Лайсачеком.