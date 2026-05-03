«Треснуть с большим удовольствием»: как Тарасова использовала людей

Хореограф Елена Матвеева отвечала за шлифовку программ и ювелирную работу с пластикой учеников Тарасовой. В частности, она много работала с Ириной Моисеевой и Андреем Миненковым — одним из самых стильных и ни на кого не похожих танцевальных дуэтов того времени. С конца девяностых годов Тарасова с удовольствием приглашала для постановки программ молодого хореографа Николая Морозова. Он тогда только что закончил кататься сам, и Татьяна Анатольевна как-то разглядела во вчерашнем спортсмене будущую звезду. Знаменитая на века вперед «Зима» Ягудина — одна из первых постановок Морозова.