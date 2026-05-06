Вайцеховская — о Муравьевой: «Если идея смены спортивного гражданства рассматривается, то у нее есть масса плюсов»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и спортивный журналист Елена Вайцеховская прокомментировала уход серебряной призерки чемпионата России 2023 года Софьи Муравьевой от Алексея Мишина и предположила, что фигуристка может сменить гражданство.

Источник: Sport24

Также сообщалось, что инициатором прекращения сотрудничества с 19-летней спортсменкой стал Мишин.

«Если идея смены спортивного гражданства всерьез рассматривается (а пример Софьи Самоделкиной, с которой Муравьева дружит много лет, наверняка заставил фигуристку задуматься о подобном повороте), у такого решения есть масса плюсов. Олимпийский цикл только начинается, есть время для того, чтобы отбыть карантин, вернуться на международную арену и малой кровью отобраться на Игры‑2030. Вопрос только в том, найдется ли на существующей карте фигурного катания страна, готовая полностью взять на себя все расходы на содержание фигуристки столь высокого класса: оплачивать ей тренера, постановки, костюмы, сборы, обеспечивать медицинское обслуживание и, что немаловажно, гарантировать фигуристке должное количество международных турниров», — написала Вайцеховская в своем телеграм-канале.