Турсынбаева об Олимпиаде-2026: «У спортсменов из России изначально не было равных условий по сравнению с другими, потому что они не выступали на международной арене»

— Вы же следили за Олимпиадой этого года? Как вы считаете, поменялось ли женское фигурное катание в этом году? Если в целом взять портрет фигурного катания, уровень.
— Просто была Олимпиада без россиян.
— Сильно влияет? Видно, что нет конкуренции?
— Если сравнивать с Олимпиадой 2022 года, то, конечно, разница есть. В плане того, что не было четверных прыжков — вот и вся разница.
— Из России же девушка выступала без флага.
— Да, Аделия Петросян (заняла 6-е место — Спортс«“).
Она сильная спортсменка, но в целом у спортсменов из России изначально не было равных условий по сравнению с другими спортсменами, потому что они не выступали на международной арене, не смогли заработать тот рейтинг, как у других спортсменов. Изначально понятно было, что будет, скорее всего, так.
— Как вы считаете, правильно ли все это? Должны ли санкции касаться спортсменов?
— Жалко, конечно, спортсменов, которые всю жизнь с детства тренируются ради этого, ради того, чтобы выигрывать медали на международной арене, и многие… Не многие, а все они ни при чем, они не связаны с политикой. Они просто занимаются любимым делом. Поэтому, конечно, обидно, наверное, — сказала Турсынбаева в подкасте на ютуб-канале kana beisekeyev.