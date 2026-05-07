Ирина Роднина: «Думаю, возвращение российских фигуристов в следующем сезоне возможно. Надежда умрет последней, ждем конгресса ISU»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что Международный союз конькобежцев (ISU) может допустить российских фигуристов к соревнованиям в следующем сезоне.

Источник: Спортс‘’

"Возвращение российских фигуристов на международную арену в следующем сезоне? Думаю, это точно возможно. Наша надежда умрет последней. Сейчас все ждут конгресса ISU, который примет решение.

В лучшем случае от России будет выступать только один спортсмен в каждом виде. У нас же нет рейтинга. ISU ничего замораживать не будет, потому что обновления идут каждый год. Можно говорить о несправедливости, но таковы общие правила. Лучше жить по ним.

Мировое фигурное катание сейчас точно не находится в одной из своих низших точек. Да, без россиян им плохо, но там категорично говорить нельзя. У каждого периода есть свои тенденции. Не стоит говорить о кризисе мирового фигурного катания. Отсутствие россиян к этому не привело", — сказала Роднина.

