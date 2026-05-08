Роднина: «Как Малинина можно сравнивать со мной? Я не проиграла ни одного соревнования, а он на ОИ занял 8-е место»

Трехкратна олимпийская чемпионка в спортивных парах Ирина Роднина заявила, что она несравнима с американским фигуристом Ильей Малининым, так как имеет на своем счету золото Игр.

Источник: youtube.com

— Вы согласны с тем, что были Ильей Малининым своего времени?

— В свое время в фигурном катании я была Ириной Родниной. Нас с Ильей сравнивать нельзя. Лично я не проиграла ни одного соревнования, а он на Олимпиаде занял восьмое место. Он безусловный лидер по многим критериям, но есть существующий факт: отсутствие личной медали на Олимпиаде. Не хочу его обижать, но как вообще его можно сравнивать со мной? — сказала Роднина в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.

На прошедших в Милане и Кортина-д’Ампеццо ОИ-2026 Малинин считался безоговорочным фаворитом, но после победы в короткой программе полностью провалил произвольную и в итоге стал только 8-м. Позже трехкратный чемпион мира объяснил свой провал серьезным психологическим давлением.