Авербуха хотят подсидеть! Лучшего хореографа мира заманили в Россию

РИА Новости рассказывает, почему у нас ждут этого француза при наличии раскрученных Ильи Авербуха и Даниила Глейхенгауза.
Кому бояться?
К Ришо всегда стоит очередь. Количество постановок у него может исчисляться десятками. Но элитным он стал не сразу, так как чистого таланта в этой профессии мало. Важно «засветиться». Статусность имени постановщика порой напрямую отражается в оценках фигуриста за компоненты — негласное правило, работающее по всему миру. По этой причине даже по-настоящему одаренные специалисты порой подолгу ждут момента проявить себя, в то время как работы заказывают привычным глазу именам.
Ришо один из тех, кто смог переломить эту тенденцию. Он уже дважды признавался лучшим постановщиком мира по версии Международного союза конькобежцев (ISU). Его пример показателен не только сроками (от «ноунейма» до путеводной звезды всех хореографов — порядка 5−7 лет), но и масштабами — до него подобных высот не добирался, кажется, еще никто.
Ришо отличают детали. Нельзя сказать, что в какой-то отдельный момент его программа была лучшей в мире. Или даже лучшей, скажем, в России. Всегда находились постановщики, производившие что-то интереснее, насыщеннее, надрывнее. В мире эту роль традиционно исполняют Ше-Линн Бурн и Лори Николь — эталонные постановщики в вакууме, если вам нужна программа на заказ и ничего сверх этого.
У нас с подобными функциями справляются многие. Все еще свеж и полон идей Илья Авербух — огромная занятость в различных проектах и большой загруз по постановкам не замылили его взгляд и не уничтожили его актуальность. Его программы все еще узнаваемы и выгодно отличаемы даже на контрасте с тем же Ришо. В минувшем сезоне призер чемпионата России Софья Муравьева ставила короткую у Авербуха, а произвольную — у француза, и множество экспертов сошлись во мнении, что «Кармен» Ильи Изяславича смотрится не хуже.
Даниил Глейхенгауз держит высочайший уровень уже десятый год. Возможно, прямо сейчас вдохновения стало меньше из-за туманных перспектив на международку, но даже с этим условием он продолжает творить. «Парфюмер» Петра Гуменника — одна из лучших коротких программ в карьере нашего олимпионика — поставлена именно Глейхенгаузом, и лишь вопиющий скандал с вынужденной заменой музыки уже по прилете в Милан на Игры помешал ей как следует прозвучать.
Чем ответит андеграунд?
Есть у нас и свои андеграундные таланты. Сергей Плишкин, работающий с парниками группы Павла Слюсаренко и танцорами Екатерины Рублевой, неоднократно доказывал, что способен не только на смелые эксперименты, но и на качественную работу в заданных рамках. Сергей пока не вышел на рынок одиночников, но есть ощущение, что это лишь вопрос времени.
И тем не менее народ массово идет к Ришо — не только в мире, но и у нас. По информации РИА Новости, в новом сезоне программы от француза будут носить серебряные призеры ЧР в танцах на льду Василиса Кагановская/Максим Некрасов, победители первенства России среди юниоров Мария Фефелова/Артем Валов, победитель и призерь чемпионата страны Евгений Семененко. Ранее шел разговор еще и о работе с вернувшейся в спорт Александрой Трусовой, но, по информации РИА Новости, сторонам не удалось окончательно ударить по рукам.
Секрет довольно прост — он в том, как Бенуа работает. Сотрудничавшие с ним специалисты в разговоре с корреспондентом РИА Новости отмечали, что француза отличает фанатичный подход к тому, что он делает. Ему важно проконтролировать все, поучаствовать в каждом этапе создания программы, вплоть до костюмов и макияжа. Он не просто ставит программу — он видит ее наперед и старается передать это видение фигуристам.
Более того — ему важно, как спортсмен с его программой будет развиваться в дальнейшем. Ставя программу на текущий сезон, он уже продумывает образы на перспективу. Бывали случаи, когда Ришо приходил к фигуристу сразу с двумя наборами музык — к текущему сезону и сразу к следующему. Порой Бенуа напоминает не просто наемника, а кого-то вроде менеджера спортсмена с расширенным функционалом. Он одновременно и увлеченный художник, и продуманный тактик, и стратег, играющий вдолгую.
Такой подход, как говорят фигуристы и тренеры, сейчас практически никто не использует. И когда к тебе приезжает хореограф, который уже знает о тебе все и продумывает твой карьерный путь на несколько лет вперед, параллельно ставя тебе дорожку шагов, это, безусловно, подкупает и вдохновляет. Вероятно, именно поэтому к нему и возвращаются.
Автор: Влад Жуков