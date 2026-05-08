Яна Рудковская: «Если Загитова в будущем захочет выбрать для себя профессию тренера, более чем уверена, что у нее все получится»

"Если Алина Загитова в будущем захочет выбрать для себя профессию тренера, более чем уверена, что у нее все получится.
Алина завоевала все титулы в фигурном катании, была яркой, запоминающейся и компонентной фигуристкой. К тому же, я видела ее шоу и то, как она их организует. У нее в этом плане все четко, все процессы отлажены, она все контролирует. Еще очень важно, что у Алины был пример наставника в лице Этери Тутберидзе. Она впитала все тонкости психологии тренера.
Сейчас в Казани строится арена имени Алины. Там она может открыть собственную школу фигурного катания. Дети с удовольствием будут работать под ее руководством в будущем.
Конечно, тренерский хлеб бывает жестким, ты не имеешь права на ошибку, но это тот путь, который нужно пройти каждому тренеру с большим именем.
Я очень уважаю Алину Загитову и желаю ей всяческих успехов. Она очень грамотно идет по жизни после завершения спортивной карьеры", — сказала Рудковская.