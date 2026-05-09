Роднина: «Если люди недовольны жизнью в провинции, они могут приехать в Москву и попробовать себя там»

«Разница между Москвой и регионами была всегда. При царе Горохе она тоже отличалась от остальной страны. Если люди недовольны жизнью в провинции, они могут приехать в столицу и попробовать себя там. Безусловно, не все смогут достичь результата в Москве.



Москва грабит регионы? Откуда вообще люди такое выражение взяли? В столице есть квалифицированные специалисты во всех сферах. Не вижу смысла говорить, что Москва кого-то ограбила. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям.



Города, похожие в этом вопросе на Москву, есть во всех странах. В Америке тоже Нью-Йорк не сравнить с более мелкими городами. Также во всех регионах есть свои проблемы. Есть более богатые субъекты, а есть наоборот. Мы ведь в Госдуме не просто так выделяем дополнительные средства на выравнивание ситуации», — сказала Роднина.