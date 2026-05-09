Французский хореограф поставит короткую программу Трусовой

Французский хореограф Бенуа Ришо поставит короткую программу Александре Трусовой, передает Спортс.

Источник: Соцсети

«Проведу девять дней в Новогорске. Буду работать с вашими танцорами, в начале следующей недели поставлю короткую программу Александре Трусовой», — сказал Ришо.

В рамках выступления на шоу Этери Тутберидзе в Москве Трусова исполнила четверной лутц. После этого она заявила о намерении подготовить прыжок в пять оборотов.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов.

Трусова вернулась на соревновательный лед в 2026 году после рождения сына. Трусова родила 6 августа 2025 года, мальчика назвали Михаилом.