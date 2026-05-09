Илья Авербух: «Фильму про Роднину не хватило продвижения. Современной аудитории гораздо ближе битва Загитовой и Медведевой»

Хореограф Илья Авербух рассказал, чего, по его мнению, не хватило фильму «Роднина».

Источник: Спортс‘’

"Считаю, фильму про Роднину не хватило сильного продвижения, потому что картина получилась действительно неплохой. Но все деньги ушли в создание самого контента, и мало средств ушло на продвижение. Думаю, основная проблема в этом.

Время идет, поэтому думаю, современной аудитории битва Загитовой и Медведевой гораздо ближе для экранизации, нежели истории, которые были 50 лет назад.

Вообще спортивный байопик — практически беспроигрышная история, особенно если он хорошо и качественно сделан. «Легенда № 17» и «Движение вверх» — тому подтверждение. В таких фильмах, если все акценты правильно выстроены, то всегда внутри есть финальный катарсис, когда у зрителей ком в горле, а чемпионка все преодолевает.

Это понятная история, и если она качественно сделана, то такой фильм обречен на успех. Нужно просто сделать очень качественно и не забыть, что фильм еще нужно донести до людей", — сказал Авербух.