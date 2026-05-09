Японский фигурист Кагияма сообщил о завершении сотрудничества с Костнер

«Она всегда говорила мне: “Не стремись к рекордам, стремись к выступлению, которое оставит неизгладимое впечатление”. Это заставило меня иначе взглянуть на самовыражение. Наступила пауза, чтобы принять решение о моем будущем. Я хочу посмотреть, как будут развиваться события», — рассказал 23-летний Кагияма.
Помимо серебряной медали зимней Олимпиады-2026, завоёванной в одиночном разряде, фигурист стал вторым вместе с национальной сборной страны в командном турнире. Также Кагияма четырежды завоёвывал «серебро» чемпионата мира (2021, 2022, 2024, 2026). В рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU) японец занимает второе место, уступая лишь американцу Илье Малинину.
13 апреля на своей странице в соцсети Кагияма сообщил, что пропустит соревновательный сезон-2026/2027, поскольку на данный момент сосредоточен на ряде других проектов.
39-летняя Костнер, являющаяся чемпионкой мира (2012), пятикратной чемпионкой Европы (2007, 2008, 2010, 2012, 2013) и бронзовым олимпийским призёром 2014 года, входила в тренерский штаб Кагиямы с лета 2023 года.