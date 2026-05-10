Медведевой потребовалась помощь, чтобы принять поражение от Загитовой: «Через много лет. Признание свой слабости»

Напомним, что в 2018 году Медведева завоевала две серебряные медали — в одиночном катании и в командных соревнованиях. В одиночном катании Евгения уступила своей принципиальной сопернице — Алине Загитовой.
«Спортсмен, который посвятил всю свою жизнь этому, с одной стороны, получается, добился невероятного успеха, а с другой стороны — чуть-чуть все-таки не дошел [до золота]. Пришло уже успокоение, что все хорошо?» — спросил у Медведевой артист Дмитрий Позов в шоу «БеС комментариев».
«Через копание. Через много лет. Принятие того, что тебе нужна помощь. Правильные люди рядом. Признание свой слабости. Признание, что ты ничего уже не изменишь, а сможешь только двигаться дальше. И как-то раз — и все хорошо случается, становишься спокойнее», — рассказала Евгения.