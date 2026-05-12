Тутберидзе отказалась принять в свою тренировочную группу фигуристку Муравьёву

Как сообщает источник, 52-летняя специалистка отказалась принять 19-летнюю спортсменку. Считается, что дело в переполненности группы Тутберидзе и в вероятных трениях Муравьёвой с рядом фигуристов.
Кроме того, Муравьёва навряд ли вернётся в академию двукратного олимпийского чемпиона (2006, 2014), продюсера и хореографа Евгения Плющенко, где занималась до весны 2026 года.
6 мая стало известно, что фигуристка завершила работу с заслуженным тренером России Алексеем Мишиным. Решение было принято по инициативе самого тренера.
12 мая Telegram-канал «Mash на спорте» сообщал, что Муравьёва может рассмотреть вариант со сменой спортивного гражданства и дальнейшим выступлением за сборную Грузии.