Ришо назвал фигуристку Трусову иконой фигурного катания

МОСКВА, 13 мая /ТАСС/. Французский хореограф Бенуа Ришо считает Александру Игнатову (до замужества — Трусову) иконой фигурного катания и видит в работе с ней большой художественный потенциал. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Ришо ставит Трусовой программу к предстоящему сезону. 6 августа прошлого года у Александры и Макара Игнатовых родился сын.
«Саша — совершенно уникальная спортсменка. Она уже является иконой нашего спорта, и меня в ней привлекает то, что в художественном плане еще многое предстоит открыть — за пределами одних лишь прыжков. У нее очень особенная энергетика и присутствие на льду», — сказал Ришо.
По его словам, начало совместной работы вызывает у него творческий азарт. «Это очень захватывает, и мне творчески очень интересно», — добавил он.
Игнатовой 21 год. Она является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года, серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы.