Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фигуристка Муравьева объявила о вероятном пропуске следующего сезона

6 мая фигуристка покинула группу Алексея Мишина: тренер сообщил ТАСС, что его планы не совпадали с ее жизненной позицией. Позже источник «РИА Новости» узнал о просьбе Муравьевой отчислить ее из сборной России.

Источник: РБК Спорт

Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию 2024 года Софья Муравьева заявила, что, скорее всего, пропустит следующий сезон. Об этом 19-летняя фигуристка сообщила во время шоу «Каток».

Муравьева прокомментировала расставание с заслуженным тренером России Алексеем Мишиным. «С Алексеем Николаевичем не было никаких разногласий. Так получилось, что он был против, и мы разошлись на том, что, значит, как бы всё, — сказала фигуристка. — Против чего? Не могу пока сказать. Скорее всего, в следующем сезоне я не выйду».

6 мая стало известно, что фигуристка покинула группу Мишина. Тренер сообщил ТАСС, что его планы по дальнейшей совместной работе не совпадали с жизненной позицией Муравьевой.

Как сообщили источники «Спорт-Экспресса», фигуристка попросила отчислить ее из состава сборной России, чтобы перейти в сборную Франции.

До перехода к Мишину фигуристка занималась у Евгения Плющенко — с 2020 по 2025 год. Под его руководством Муравьева завоевала бронзу на чемпионате России в сезоне 2022/23 и серебро в сезоне 2023/24. Она также выиграла чемпионат России по прыжкам в команде Плющенко, становилась призером личного прыжкового турнира и побеждала на международной юниорской серии Гран-при, а также на российской серии Гран-при.

В апреле 2025 года Муравьева перешла в группу Мишина. В минувшем сезоне она заняла пятое место на чемпионате России.