Фигуристка Муравьева объявила о вероятном пропуске следующего сезона

Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию 2024 года Софья Муравьева заявила, что, скорее всего, пропустит следующий сезон. Об этом 19-летняя фигуристка сообщила во время шоу «Каток».
Муравьева прокомментировала расставание с заслуженным тренером России Алексеем Мишиным. «С Алексеем Николаевичем не было никаких разногласий. Так получилось, что он был против, и мы разошлись на том, что, значит, как бы всё, — сказала фигуристка. — Против чего? Не могу пока сказать. Скорее всего, в следующем сезоне я не выйду».
6 мая стало известно, что фигуристка покинула группу Мишина. Тренер сообщил ТАСС, что его планы по дальнейшей совместной работе не совпадали с жизненной позицией Муравьевой.
Как сообщили источники «Спорт-Экспресса», фигуристка попросила отчислить ее из состава сборной России, чтобы перейти в сборную Франции.
До перехода к Мишину фигуристка занималась у Евгения Плющенко — с 2020 по 2025 год. Под его руководством Муравьева завоевала бронзу на чемпионате России в сезоне 2022/23 и серебро в сезоне 2023/24. Она также выиграла чемпионат России по прыжкам в команде Плющенко, становилась призером личного прыжкового турнира и побеждала на международной юниорской серии Гран-при, а также на российской серии Гран-при.
В апреле 2025 года Муравьева перешла в группу Мишина. В минувшем сезоне она заняла пятое место на чемпионате России.