Федерация фигурного катания России избежала объединения с конькобежной

Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) не будут объединять с Союзом конькобежцев России (СКР), заявил ТАСС министр спорта Михаил Дегтярев.
На международном уровне соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку проводятся под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). В декабре Дегтярев допускал объединение в одну федерацию видов, «связанных со льдом».
«Мы обсудили этот вопрос с главами наших федераций, решили не объединяться. Это позиция сообщества и руководителей федераций — я ее поддержал. Оба руководителя — Николай Гуляев и Антон Сихарулидзе — члены исполкома олимпийского комитета», — сказал Дегтярев.
Министр отметил, что в разных странах эти виды спорта курируются по-разному — одной или двумя отдельными федерациями.
Ранее в России объединили федерации по водным видам, лыжным видам спорта, гимнастике, гребле, софтболу и бейсболу.