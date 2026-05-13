Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Федерация фигурного катания России избежала объединения с конькобежной

Дегтярев заявил, что поддержал позицию руководителей федераций и спортивного сообщества не объединять ФФККР и СКР в одну организацию.

Источник: РБК Спорт

Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) не будут объединять с Союзом конькобежцев России (СКР), заявил ТАСС министр спорта Михаил Дегтярев.

На международном уровне соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку проводятся под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). В декабре Дегтярев допускал объединение в одну федерацию видов, «связанных со льдом».

«Мы обсудили этот вопрос с главами наших федераций, решили не объединяться. Это позиция сообщества и руководителей федераций — я ее поддержал. Оба руководителя — Николай Гуляев и Антон Сихарулидзе — члены исполкома олимпийского комитета», — сказал Дегтярев.

Министр отметил, что в разных странах эти виды спорта курируются по-разному — одной или двумя отдельными федерациями.

Ранее в России объединили федерации по водным видам, лыжным видам спорта, гимнастике, гребле, софтболу и бейсболу.