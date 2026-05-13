Маргарита Мамун: «Насилие — это мрак. Запрет каких-либо прав — это тоже мрак. Я не хочу, чтобы этот мрак нас накрыл тотально»

Я бывшая спортсменка — я каждый день думала о том, как мне улучшиться. Хочется ощущать эту надежду на то, что у нас есть шанс продвигаться в чем-то очень хорошем. То, что дарит надежду. И чтобы каждый день мы могли избавляться от этого мрака. Я считаю, это мрак. Насилие — это мрак. Запрет каких-либо прав — это тоже мрак. Я не хочу, чтобы этот мрак нас накрыл тотально.