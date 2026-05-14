Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лучший хореограф мира поставит программу Валиевой

Французский хореограф Бенуа Ришо займется постановкой программы для фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: Газета.Ру

Ришо уже находится в России и в настоящий момент ведет обсуждение того, над какой именно программой будет работать. Он перенес свой вылет из страны из-за работы с Валиевой.

Камила Валиева является серебряным призером чемпионата России (2021) и чемпионкой Европы (2022). В составе сборной России она взяла командное золото на Олимпиаде в Пекине. В январе 2024 года CAS признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав ее на четыре года и аннулировав все результаты за этот период. Срок отстранения истек 25 декабря 2025 года.

Ришо в 2024 году был признан ISU лучшим хореографом мира. Он сотрудничает с ведущими фигуристами, включая двукратного чемпиона Европы Адама Сяо Хим Фа. В прошлом сезоне он поставил программы россиянам: произвольный танец Кагановской и Некрасову, а также произвольную программу Муравьевой.

В новом сезоне Ришо вновь займется программами Кагановской и Некрасова, а также будет работать с Александрой Трусовой.