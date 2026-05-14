Роднина: «Не помню ни одной программы Валиевой. Это все-таки не искусство»

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на новость, что известный французский хореограф Бенуа Ришо поставит программу Камиле Валиевой.

Источник: Sport24

"Почему нет? Программы в любом случае надо ставить. С российскими хореографами уже пробовали работать, почему бы не попробовать что-то новое.

Буду ли ждать шедевральной постановки Ришо для Валиевой, учитывая, что ее программы всегда выделялись? Честно скажу, не помню ни одной. Возможно, потому, что очень давно ее не видели. Но это все-таки не искусство, а всего лишь спортивные программы. Да, они могут быть интересными, талантливыми, но шедевр — это слишком громко", — приводит слова Родниной РИА Новости.

Ришо дважды становился победителем премии Международного союза конькобежцев ISU Figure Skating Awards в номинации «Лучший хореограф». Ранее он приехал в Россию, чтобы также поставить программы Александре Трусовой, Евгению Семененко и танцевальным дуэтам Василисе Кагановской/Максиму Некрасову и Марии Фефеловой/Артему Валову.