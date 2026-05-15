Тутберидзе о роли родителей в спорте: «Те мамы, которые здесь сидят с утра до вечера, упускают момент семьи. Но они вырастили чемпионов»

"Что касается того, что какие-то родители через детей реализуют свои мечтания — ну, а почему нет?
Липницкая свою жизнь положила, чтобы состоялась Юлия Липницкая. Состоялась? Состоялась. Семья Жени Медведевой — то же самое. Бабушка жила на катке. Они продали свою квартиру, где они жили, переехали рядом с катком жить. Алина Загитова — то же самое. Родители совершили ошибку? Они вырастили чемпионов.
Может, полных семей не так много. Те мамы, которые здесь сидят с утра до вечера, упускают момент семьи. И остаются в итоге с дочерью.
И опять-таки, я еще не встретила ни одного спортсмена состоявшегося, олимпийского чемпиона, который бы сказал: мам, спасибо тебе огромное, что ты отдала все, что у тебя было, сидела на трибуне всю жизнь, упустила свое какое-то и женское счастье, и счастье состояться в жизни. Но этот родитель состоялся как родитель«, — сказала Тутберидзе в сериале “Метод Тутберидзе” на Окко.