Познер надеется на скорое возвращение российских фигуристов: «Наша команда всегда была очень сильной»

«Было бы хорошо, если бы мы вернулись. Российская команда по фигурному катанию была очень сильной всегда. Не всегда побеждала, но регулярно была в призерах. Наше возвращение придало бы этому спорту более высокую грань конкуренции. Желаю и надеюсь на наше скорое возвращение», — сказал Познер «СЭ».
С феврале 2022 года российские фигуристы отстранены от международных турниров. В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать атлетов только до индивидуальных соревнований в нейтральном статусе.
На Олимпиаде-2026 в Милане (Италия) выступили два российских фигуриста: Петр Гуменник и Аделия Петросян. Гуменник занял шестое место в соревнованиях мужчин, Петросян стала шестой у женщин.