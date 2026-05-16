Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юристы Плющенко рассматривают возможность иска против Парсеговой после сериала «Метод Тутберидзе»

Как стало известно «СЭ», адвокаты Евгения Плющенко оценивают возможность подать иск о защите чести и достоинства против мамы фигуристки Арины Парсеговой Натальи из-за ее слов об академии «Ангелы Плющенко», произнесенных в пятом эпизоде сериала Okko «Метод Тутберидзе».

Источник: Спорт-Экспресс

Среди прочего Парсегова сказала, что в академии «нет какой-то системы, чтобы тренировка была поставлена на результат», а «есть своя система, которая скорее больше похожа на шоу-бизнес, чем на тренировочный процесс». Также мама фигуристки рассказала, что ее дочери угрожали другие родители, а «руководство школы и администрация были на стороне людей, которые там дольше находятся».

Ранее «Ангелы Плющенко» и Наталья Парсегова уже судились из-за ухода дочери в школу Этери Тутберидзе. Тогда из-за нарушения условий договора суд обязал Парсегову заплатить 1,9 миллиона рублей. Сумма была собрана в том числе из средств, полученных за платную открытую тренировку, которую организовал штаб Тутберидзе.