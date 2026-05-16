Берулава подтвердил переезд в Москву: «Но говорить о переходе в группу Тутберидзе пока преждевременно»

"Мы действительно решили с Настей провести предсезонную подготовку в Москве — на катке Этери Тутберидзе, в группе Станислава Морозова. Причина в первую очередь логистическая. Из Москвы перелеты проще и короче. Мы часто бываем в Грузии, там сейчас построили новый каток с хорошими условиями. Да и на соревнования летать из Перми объективно сложнее.
Еще один фактор — хочется быть ближе к нашим семьям, тренировки в Москве позволят нам чаще видеться — для нас с Настей это очень важно.
С Павлом Слюсаренко у нас очень теплые отношения — и речи не было о каких-то ссорах. Он мне в спорте как отец, я очень благодарен им с Егором Закроевым за все, что они для нас делают. Мы остаемся на связи, вместе обсуждаем план работы.
В Москве у нас будет шанс поработать над программами, скольжением — мне кажется интересным посотрудничать с разными специалистами. Когда мы задумались о том, чтобы попробовать пожить в Москве, сразу на ум пришло имя Стаса Морозова. Он мой первый тренер в парном катании, и это был логичный выбор. Мы давно знакомы, он отличный специалист.
Конечно, я сразу позвонил Диме Козловскому — и уточнил, не против ли он нашего приезда. Дима нас поддержал, сказал, что будет рад такому спаррингу. Но говорить о каком-то переходе пока преждевременно«, — сказал Берулава в комментарии для канала “Всем лутц”.