Гуменник ответил на вопрос о завершении карьеры

Российский фигурист Петр Гуменник в интервью журналу «Мир фигурного катания» заявил, что будет кататься, пока это приносит удовольствие.

Источник: Reuters

«Определил ли я какие-то вехи для продолжения карьеры в фигурном катании и ее завершения? Буду заниматься, пока это приносит удовольствие. Надеюсь, что удастся избежать серьезных травм. Пока могу быть конкурентоспособным, продолжу соревноваться», — сказал Гуменник.

Гуменник — чемпион России (2026), серебряный (2023) и бронзовый (2024) призер национального первенства, трехкратный победитель финала Гран-при России (2023, 2025, 2026), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2020).

Аделия Петросян и Гуменник стали единственными российскими фигуристами, допущенными на Игры. Для отбора на Олимпиаду спортсмены выступили на квалификационном турнире в Пекине где оба завоевали золотые медали. На Олимпиаде Петросян и Гуменник заняли шестые места в одиночном зачете. После ОИ российских фигуристов не допустили к участию на чемпионате мира.

Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
