Дмитрий Козловский: «Гранд-Каньон — место, обязательное к посещению! Встретить там рассвет — отдельное впечатление в жизни»

"Гранд-Каньон. Место, обязательное к посещению! Абсолютно невероятные виды, как будто с другой планеты!
Настоятельно рекомендую ехать сюда на машине из Калифорнии. Дорога будет долгой, но очень красивой. Также отличным вариантом станет остановиться здесь на ночь в одном из отелей, расположенных на территории национального парка, встретить рассвет на Гранд-Каньоне — отдельное впечатление в жизни! Гостиниц там достаточно, но бронировать следует заранее! Направление крайне популярное!
Всем волшебных и удачных путешествий", — написал Козловский.