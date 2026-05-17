Тарасов о новых правилах ISU: «Это приведет к тому, что парное катание не будет традиционным парным катанием»

Тренер спортивных пар Филипп Тарасов высказался об изменении правил в фигурном катании.

— Ты наверняка знакомился с изменениями в правилах, особенно в парном катании. Что думаешь по этому поводу?

— Ну, во-первых, все равно будем ждать итогового решения, 9 июня собирается конгресс. Еще непонятно, может быть, вообще ничего не будет. Но если будет — мы, в принципе, уже программы ставим именно под эти правила.

Но я думаю, конечно, что это все идет от парного катания. Яркий пример — убрали параллельное вращение. Ну как? Вы что? Парное катание без параллельного вращения, по которому скатанность пары смотрится?

— Высокой поддержки нет третьей, тоже странно.

— Это у мастеров, да. Может быть, из-за того, что первые пары чемпионата мира делают это, а остальные это делают очень страшно, опасно и несмотрибельно. И они, может быть, облегчают таким образом…

— А как думаешь, для чего все это делается? Просто для того, чтобы облегчить жизнь тем спортсменам, которые не так хорошо владеют элементами?

— Вполне можно и так сказать. Мне кажется, один из вариантов.

— И к чему это приведет?

— К тому, что парное катание не будет парным катанием. Традиционным нашим парным катанием.

— И как крутиться, что делать? Продолжать гнуть свою линию или подстраиваться под обстоятельства?

— Ну, если бы у меня была возможность — я бы, наверное, гнул свою линию, я бы продолжал, — сказал Тарасов в интервью Okko.

