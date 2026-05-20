Дайнеко о поездке Гуменника в США: «Уверена, что главная цель Петра — стажировка и международный опыт. А не шляпы, фото и отношения»

Тренер Петра Гуменника Вероника Дайнеко высказалась о поездке фигуриста в США.

Источник: Спортс‘’

Гуменник проходит в Лос-Анджелесе стажировку у Рафаэля Арутюняна. Он опубликовал в соцсети фотографии из Гранд-Каньона в ковбойской шляпе.

Фото из США в таком же головном уборе выложила Елизавета Туктамышева.

"Я очень надеюсь и уверена, что главная цель Петра — стажировка и международный опыт. А не шляпы, фото и отношения. Вот и все. И я уверена, что какие бы фото не выставляли, он едет к Рафаэлю Владимировичу за спортивным результатом, а не для того, чтоб устраивать свою личную жизнь.

Поехать за тридевять земель с целью с Елизаветой встретиться и романтику разводить — такого нет. Это просто выставляют, чтоб люди обсуждали", — написала Дайнеко в комментариях под постом о фигуристах в соцсети ВК.

«Кому-то интересно же выставлять такой контент в ВК. Взять две фотографии, поставить вместе и надпись придумать. Вот это мне и не нравится. Я-то прекрасно понимаю, что от любви до ненависти (в том числе и народной) один шаг», — добавила тренер.

Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
