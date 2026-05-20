Агент Загитовой: «Она невероятно яркая девочка. Всегда попадает в душу»

Агент Алины Загитовой Мария Купцова объяснила, почему фигуристка регулярно сталкивается с бурной и противоречивой реакцией публики.

Источник: РИА "Новости"

— Алина Загитова. Насколько сложно с ней работать в роли агента?

— Мы с Алиной работаем с 2018 года. Она росла и формировалась как человек на моих глазах. Было много сложностей, через которые мы проходили вместе, и это стало мощным инструментом доверия. Алина часто со мной советуется, спрашивает мнение даже по каким-то жизненным вопросам.

Но при этом она остается уникальной девочкой, у которой на все есть свои взгляды. Мне тысячу раз писали, якобы я ей советовала перекраситься, отстричь волосы и так далее. Я не даю советов, как красить волосы — ни Алине, ни кому-то еще.

— Вы можете ей сказать, что тот или иной ее образ странный, или вам не нравится?

— Алина давно увлекается модой, ей это направление очень близко. Если после какой-то съемки ей понравилась работа стилиста, она может меня попросить взять контакт.

Но чтобы я вдруг стала ей говорить «не носи такие колготки» или что-то в таком духе… Ну, это просто не мой уровень взаимодействия.

— Почему, на ваш взгляд, именно Алина Загитова вызывает у аудитории настолько противоречивую реакцию?

— Потому что она невероятно яркая девочка. У Алины потрясающий магнетизм, она очень круто работает на аудиторию и всегда попадает в душу. Гораздо хуже быть человеком, на которого всем все равно.

Алина настолько необыкновенная личность, что она всегда будет вызывать эмоции. Это ее энергетика, ее природа, — приводит слова Купцовой Спортс.

