Хавронина о восстановлении Нарижного: «Сейчас Девид выходит 2−3 раза в неделю. Он уже неплохо себя чувствует»

Каково тренироваться одной? Мне было важнее всего выстроить рутину и делать одно и то же, не задумываясь ни о чем. Надо работать так, чтобы не думать: «Ой, мне скучно, мне грустно, у меня депрессия». У меня всегда первый лед — это отработка мелких шагов, когда я придумываю себе упражнения из головы. Тут я вспоминала весь свой опыт тренировок в танцах с семи лет.