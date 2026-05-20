Хавронина о восстановлении Нарижного: «Сейчас Девид выходит 2−3 раза в неделю. Он уже неплохо себя чувствует»

Танцевальный дуэт пропустил прошедший сезон из-за операции на колене у партнера.
— Произвольную будете оставлять прошлогоднюю?
— Да. Что, мы ее зря поставили, что ли? Сейчас Девид выходит 2−3 раза в неделю, а на реабилитацию он ездит каждый день. Он в целом уже неплохо себя чувствует, но пока не надо форсировать.
— Какие прогнозы? Девид успеет восстановиться к новому сезону?
— Мы планируем. План — выйти со всеми в календаре соревнований. Пока все идет по плану. Я весной пойду в отпуск, а Девид будет заниматься реабилитацией, — сказала Хавронина.
"В сумме я тренировалась одна больше года — с прошлого февраля по июнь, потом снова одна — с сентября.
Каково тренироваться одной? Мне было важнее всего выстроить рутину и делать одно и то же, не задумываясь ни о чем. Надо работать так, чтобы не думать: «Ой, мне скучно, мне грустно, у меня депрессия». У меня всегда первый лед — это отработка мелких шагов, когда я придумываю себе упражнения из головы. Тут я вспоминала весь свой опыт тренировок в танцах с семи лет.
Я решила, что мне нужно активно входить в форму, и я попросилась на лед к Алексею Ситникову, чтобы я выходила на лед с маленькими и делала с ними общую часть. Я вспомнила детство и снова почувствовала себя юной спортсменкой", — добавила фигуристка.