Школу Алины Загитовой планируют сдать к 30 августа

"Буквально недавно мы делали объезд, все идет по графику, получается очень функциональная арена. Мы очень кропотливо вместе с Алиной Загитовой, с ее командой работали над проектом. Сегодня на этом объекте все сделано для того, чтобы это был по-настоящему функциональный центр фигурного катания.
Мы много проанализировали, много поездили, посмотрели объекты, которые уже были сданы. Все ведет к тому, что к 30 августа мы этот объект сдадим. Строительная часть идет по графику, здесь мы не видим никаких сомнений.
Алина полностью занимается этим проектом. Основная задача ее и ее команды — подобрать тренеров, потому что без тренера никуда не уедешь. Она будет сама заниматься как генменеджер этим проектом", — сказал Леонов.
Нашли контракт на школу Загитовой: 1,283 млрд, экстренная смена названия, сдача к декабрю-2026.