Губерниев о школе Загитовой: «Вопрос в том, в каком качестве там будет принимать участие Алина: в образе свадебной генеральши или в роли менеджера»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о должности олимпийской чемпионки Алины Загитовой в школе, названной в ее честь.

Источник: Спортс‘’

— Как оцените менеджерское будущее Алины Загитовой в строящейся школе?

— Вопрос в том, будет ли она этим заниматься. Школа носит ее имя. Она будет тренером, директором — кем она там будет? И будет ли она там вообще? Надо понять, что она там будет делать. В любом случае спортсменка она выдающаяся. Алина Загитова — это настоящий бренд, в ее школу пойдут заниматься дети.

Но я думаю, что не Алиной Загитовой единой, не так ли? Там будут тренеры, специалисты, и уже Министерство спорта Татарстана будет вести работу. Татарстан — республика спортивная, все все знают и понимают.

Вопрос в том, в каком качестве там будет принимать участие Алина Загитова: в образе свадебной генеральши — это одна история, в роли действующего организатора, директора, менеджера — другая история, — сказал Губерниев.

