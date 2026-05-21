Евгения Медведева: «Я вообще никогда не брала в долг. Ипотека, кредиты — это самый большой страх»

— Самая большая сумма, которую у тебя заняли и не вернули? Что это была за история?
— 800 тысяч рублей. История не совсем моя, поэтому я немного ее обойду.
— Но деньги твои?
— Но деньги мои.
Там «косичка» такая заплелась. Как обычно, старые знакомые, очень хорошие друзья…
— А сейчас дала бы в долг?
— Нет. Не даю вообще никак, ни под каким предлогом, даже самым близким — ни под расписку, ни подо что. Обижаются? Обижаются!
Объяснение у меня такое: я несколько друзей из-за этого уже потеряла и больше этого делать не собираюсь.
— А потеряла потому, что не заняла?
— Кому-то не дала в долг, кому-то, возможно, где-то слишком жестко отказала, а кто-то просто не вернул. Мне кажется, когда тебе человек не возвращает большую сумму денег, дружить невозможно уже просто-напросто.
— Деньги просто так, не в долг, даете?
— Да, у меня была история, когда ко мне приходила хорошая знакомая. Папа заболел — к сожалению, спасти не удалось, но удалось продлить жизнь. Она говорит: дай сумму в долг, под расписку, под вот это всё. Я дала даже чуть больше — просто. Я говорю: лечите отца.
Если не получается сделать большое дело, чтобы тебе его вернули, лучше просто оформить дарственную, так сказать. Я сторонник такой системы.
— А сама в долг брала?
— Нет, никогда вообще.
— Ни у людей, ни у банков? Кредитов никогда не было?
— Нет. Самый большой страх — это ипотека, кредиты, вот это всё.
Повезло очень. Да, в детстве было тяжело, было сложно, но у нас всегда была своя жилплощадь. Не было такого, что с нуля нужно было зарабатывать на свою жизнь. Возможно, тогда ипотека имела смысл.
Бабушка всегда обладала своей жилплощадью. Бабушка в свое время очень хорошо зарабатывала, у нее была своя компания, и в тот момент она успела приобрести хорошее жилье. Квартира была старая, обшарпанная, еще с бабушкиной молодости, но тем не менее — квартира была своя. Без какого-то мегаремонта, живность тоже всякая бегала, но тем не менее это не ипотечная, не съемная. Своя.
За всю мою жизнь ни разу на съемной квартире я не жила. Это вот огромный плюс.
— Выявили финансовый страх: кредитная зависимость.
— Сто процентов, — рассказала Медведева на ютуб-канале «На личный счет».