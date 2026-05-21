Медведева о целях: «Мой основной фокус сейчас сконцентрирован на семье. Жилка невесты появилась»

— Когда у тебя свой медийный проект, когда ты чемпионка, когда у тебя ледовое шоу… Какая цель следующая?
— Еще раз сделать свое ледовое шоу. Это все, что касается профессионализма.
Мой, наверное, сейчас основной фокус по целям все-таки больше на семье сконцентрирован. В этом году я замуж выхожу (за танцора Ильдара Гайнутдинова — Спортс«“). У меня немного…
— Сменились приоритеты.
— Не то что сменились… Добавился еще один, и я стараюсь балансировать.
У меня, наверное, просто не случится какого-то коллапса, если вдруг у меня по работе что-то не получится. Жилка невесты появилась: зато замуж выхожу! Не повезло в работе, зато повезло в любви!
— Повезло теперь и там, и там.
— Да-да-да. Поэтому я немного проще стала относиться к тому, что у меня в профессии где-то контракт сорвался, инвестор не подтвердился, по арене не договорились. Такое бывало — и раньше это, конечно, очень сильно било.
Сейчас, во-первых, больше опыта уже. Ты начинаешь понимать, что в принципе это рабочая ситуация — не совсем приятная, но соскакивать все будут всегда. Не факт, что я где-то не соскочу.
Проще, проще, проще — и тогда заработок тоже будет проще, — сказала Медведева на ютуб-канале «На личный счет».