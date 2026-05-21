Медведева об отказах фанатам в фото: «Если бы это была автограф-сессия, я бы себя так не повела. Многие, наверное, путают спортсменов с блогерами»

«Вот, например, я сижу в ресторане — и ко мне за стол просто подсаживается женщина, и такая [говорит]: “Женечка, мы вас так любим! Фотку можно?” (Медведева достает телефон и протягивает его вперед, изображая фанатку — Спортс»").
Я говорю «нет», и она начинает злиться: «А че это нет?» Я говорю: «А че это да? Здравствуйте, во-первых» — «Ну, вы неправильно, Женечка, себя ведете, это же ваша работа». Это реальная история, и я долго рефлексировала. Думаю: я отказала человеку — наверное, не надо так было. А потом я думаю: а в чем действительно заключается моя работа?
Моя работа заключается в том, чтобы хорошо комментировать соревнования, хорошо вести турниры. Моя работа заключается в том, чтобы — вот я была в спорте — хорошо представлять свою страну на Олимпийских играх, на чемпионатах мира.
И если бы это была автограф-сессия, которая запланирована и действительно является моей работой, я бы себя так не повела. Но тут я сижу вместе со своим мужем, ужинаю, а к нам подсаживается женщина, например. Это уже немного другое.
Многие, наверное, путают спортсменов с блогерами. «Любой подходи», «конечно, меня на улице можно встретить, сфоткаться», вот это всё. Блогеры и певцы — это люди, которые всю жизнь шли к этой узнаваемости, и когда к ним подходят, я считаю, что это действительно их работа. Особенно у блогеров, у ребят. Потому что у них есть аудитория онлайн и есть аудитория офлайн.
Спортсмены выигрывают Олимпийские игры, и [люди] сразу же такие: «О, это ты!» А спортсмен никогда на самом деле к этому не тянулся. Спортсмен тянулся к своей заветной медали и, дай бог, ее получил. И он такой: «Ну вот теперь я отдохну!» Потом он идет в ресторан, а к нему подсаживаются незнакомые люди.
Просто чтобы люди не путали эти понятия, не обижались… Не обижайтесь. Не надо, пожалуйста. Мы такие чуть-чуть… чуть другие«, — рассказала Медведева на ютуб-канале “На личный счет”.