Медведева о «самом дорогом уроке»: «Это еврооблигации, которые у нас заблокированы. На вопрос “когда разблокируете” они говорят “не знаем”

— Назови самый дорогой урок в твоей карьере. За какой поступок пришлось заплатить деньгами или репутацией, и чему он тебя научил?
— Если мы говорим прям про деньги, есть у меня такой урок, к сожалению. Это еврооблигации, которые у нас заблокированы.
— Не конфискованы — это важно. Конечно, вряд ли их быстро разблокируют, но как минимум это актив, который юридически все еще ваш.
— Ну, я очень сильно на это надеюсь. Потому что на вопросы «когда разблокируете» они говорят: «Не знаем когда». — «Правильно понимаю, что мне типа лет 70 будет, [когда] могут разблокировать? А могут и завтра?» Они такие: «Ну да, а могут вообще не разблокировать».
— Завтра не могут. Лет 70 — более вероятный сценарий. Считайте, что наследство внукам сформировали.
— Дай бог. Неплохое наследство, — рассказала Медведева на ютуб-канале «На личный счет».