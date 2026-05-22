Медведева о «самом дорогом уроке»: «Это еврооблигации, которые у нас заблокированы. На вопрос “когда разблокируете” они говорят “не знаем”

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева своим «самым дорогим уроком» заблокированные еврооблигации.

Источник: Спортс‘’

— Назови самый дорогой урок в твоей карьере. За какой поступок пришлось заплатить деньгами или репутацией, и чему он тебя научил?

— Если мы говорим прям про деньги, есть у меня такой урок, к сожалению. Это еврооблигации, которые у нас заблокированы.

— Не конфискованы — это важно. Конечно, вряд ли их быстро разблокируют, но как минимум это актив, который юридически все еще ваш.

— Ну, я очень сильно на это надеюсь. Потому что на вопросы «когда разблокируете» они говорят: «Не знаем когда». — «Правильно понимаю, что мне типа лет 70 будет, [когда] могут разблокировать? А могут и завтра?» Они такие: «Ну да, а могут вообще не разблокировать».

— Завтра не могут. Лет 70 — более вероятный сценарий. Считайте, что наследство внукам сформировали.

— Дай бог. Неплохое наследство, — рассказала Медведева на ютуб-канале «На личный счет».