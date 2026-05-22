Шома Уно и Марин Хонда со следующего сезона будет выступать в танцах на льду

Уно — двукратный чемпион мира в одиночном катании, трехкратный призер Олимпийских игр (0−2−1), победитель чемпионата четырех континентов. Весной 2024-го объявил о завершении карьеры.
Хонда — чемпионка мира среди юниоров в одиночном катании, участница взрослой серии Гран-при, победительница турнира серии ISU Challenger. Она тоже не выступала после сезона-2023/24.
"Шома Уно и Марин Хонда создали танцевальную пару и решили принять участие в новом сезоне.
Октябрь 2024 года. С того дня, как мы приняли это решение, мы посвятили себя танцам на льду в стремлении попасть на Олимпийские игры.
Каждый день мы движемся вперед с твердой решимостью, сталкиваясь с новыми испытаниями.
За время нашей спортивной карьеры мы пережили широкий спектр эмоций, были как трудные моменты, так и радостные.
Нас двое, мы можем разделить чувства друг с другом, и мы продолжим создавать моменты, которыми сможем гордиться.
Игра началась", — написали фигуристы в соцсетях.
Шома Уно возвращается? Чемпион мира пробует с возлюбленной танцы на льду.