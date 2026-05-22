Сын Плющенко и еще две его ученицы уходят из России. Как главный патриот превратился в экспортера талантов

Межсезонье не перестает удивлять. 21 мая Исполком ФФККР принял решения, которые изменят карьерные траектории целой группы фигуристов из академии «Ангелы Плющенко». 13-летний Александр Плющенко и 18-летняя Вероника Жилина получили разрешение выступать за Азербайджан, а 16-летняя Кира Трофимова — за Беларусь. Новость ожидаемо вызвала полярную реакцию: от обвинений в «предательстве родины» до сдержанного принятия новой реальности. И это неудивительно, учитывая, что инициатором массового исхода выступил, казалось бы, бескомпромиссный патриот — двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
Причин для скепсиса и без того хватило бы, но ключевая все-таки лежит не столько в юридической или спортивной плоскости, сколько в этической: как человек, еще четыре года назад публично призывавший коллег «не менять гражданство» и уверявший, что «в скором будущем все встанет на свои места», сегодня инициирует массовый исход собственных воспитанников и сына под чужие флаги? Интернет помнит все, увы.
Четыре года назад Плющенко заявлял: «Смена спортивного гражданства — это, конечно, личное дело каждого спортсмена. Но я бы на их месте гражданство не менял. Давайте успокоимся. Надо немножко пожить. Думаю, в скором будущем все встанет на свои места». В августе того же 2022-го Евгений Викторович и вовсе обещал: «На сегодняшний день я буду отговаривать своих учеников, если кто-то захочет поменять гражданство. По крайней мере, постараюсь отговорить. В любом случае на 99% никто из моих учеников не захочет этого делать».
Однако с тех пор прошло четыре года — по меркам фигурного катания срок колоссальный, сопоставимый с весомой частью среднестатистической карьеры. Международная изоляция из временного неудобства превратилась в новую норму, а обещанное «скорое будущее» так и не наступило. В этой точке личная позиция патриота и чемпиона столкнулась с прагматичным расчетом тренера и отца: ждать дальше, когда век спортсмена трагически короток, а конкуренция в сборной России лишь ужесточается — непозволительная роскошь.
При этом важно понимать: нынешняя волна переходов — не уникальное явление эпохи отстранения. Смена гражданства фигуристами, не подпадавшими под критерии истинной конкурентоспособности, практиковалась и до 2022-го. Допустим, Анастасия Губанова перешла под флаг Грузии еще в 2021-м и впоследствии выиграла чемпионат Европы, Владимир Литвинцев представлял Азербайджан с 2018-го и побывал на двух Олимпиадах в 2022-м и 2026-м. Тогда это воспринималось как рабочий механизм для тех, кому не хватило места в сверхконкурентной российской команде. Для спортсменов без стабильных ультра-си в контенте шансы на попадание в заветную шестерку состава сборной объективно стремятся к нулю. К тому же к этому фактору добавились тотальная изоляция и отсутствие гипотетических сроков возвращения на международный лед.
Именно здесь кроется ключ к пониманию кейса «Ангелов Плющенко». Академия, позиционирующая себя как частная структура, не зависящая от государственного финансирования, оказалась в положении, позволяющем выстраивать параллельную спортивную реальность. Все три фигуриста не числились в составе национальной сборной и фактически не выступали на соревнованиях последние один-два сезона: Александр почти полностью пропустил сезон 2025/26, Жилина не появлялась на официальных стартах с осени 2023-го, Трофимова — с осени 2025-го. С формальной точки зрения каждый из них «отсидел» карантин и не пользовался ресурсной поддержкой со стороны государства.
Ресурсы академии давно вышли за пределы России: международные сборы с участием фигуристов из разных стран, многолетнее деловое партнерство Яны Рудковской с бизнесменом и музыкантом Эмином Агаларовым, совместные проекты по строительству ледовых арен в Баку. Весной 2025-го Рудковская и Жилина совершали регулярные поездки в столицу Азербайджана вместе с Агаларовым, и еще тогда было ясно, что Вероника точно определилась с новой спортивной родиной.
В этом контексте согласование перехода сразу нескольких спортсменов, включая сына Плющенко и Рудковской, именно под флаг Азербайджана выглядит закономерным этапом масштабирования бизнес-империи. Когда у тебя есть филиал в другой стране, логично, чтобы его представляли твои же воспитанники. Спорт здесь плавно перетекает в продюсирование, а сборная другой страны становится, по сути, еще одной витриной для частной академии.
Что касается спортивных перспектив новоиспеченных экс-россиян, сложно представить, чтобы кто-то из этой троицы ворвался в мировую элиту прямо с ноги. По крайней мере, у них появится то, чего они были лишены в России — международный соревновательный опыт. Плющенко-младший получит возможность постепенно, без надрыва выступать на стартах, не форсируя темпы работы над ультра-си. Жилина получила релиз спустя год после того, как ФФККР, а затем и ISU отказали ей в смене гражданства. Даже если традиционно сильная сторона Вероники в прошлом — ультра-си — потерялась, попытаться успешно перезапустить карьеру сейчас можно и с одними тройными. Трофимова, проявлявшая себя как чувственная, но все же средняя по сложности контента юниорка, в белорусской сборной получит статус одного из лидеров и стабильную соревновательную практику. Правда, перспективы поездок на международные старты все еще туманны, как и для россиян.
Самый болезненный аспект этой истории лежит в этической плоскости. Легко бросить в адрес Александра Плющенко обвинение в «предательстве родины», особенно учитывая, что все олимпийские успехи его отца неразрывно связаны с российским флагом. Однако сам 13-летний фигурист уже сформулировал свою позицию в публичном пространстве максимально нейтрально, не отказываясь от исторической родины: «Я был и остаюсь русским. Мне дали спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Надеюсь, на международной арене мне удастся достойно представлять наши две страны и прославлять академию моего папы». Тем самым «Ангелы» попытались представить спортивное гражданство как профессиональный инструмент, а не идеологический маркер, но, как говорится, вопросы все равно остались.
Тем не менее не пойдем далеко за примерами — достаточно вспомнить кейс Дианы Дэвис/Глеба Смолкина. Дочь Этери Тутберидзе и сын актера Бориса Смолкина в 2022-м выиграли серебро чемпионата России и представляли страну на Олимпиаде в Пекине, а летом 2023-го перешли под флаг Грузии и зимой 2026-го стали знаменосцами сборной на открытии Игр в Милане. При этом Тутберидзе продолжает работать в России и готовить чемпионов для нашей страны.
В их случае дискурс о предательстве тоже порой мелькает в медиапространстве. Но с годами о подобных карьерных пертурбациях начали все больше говорить не как о предательстве, а как о личном выборе и профессиональной целесообразности. Ситуация с Дэвис или Плющенко-младшим или другими спортсменами, сделавшими выбор в пользу личных амбиций, проявляет главный парадокс постбановой эпохи: понятие «национальная принадлежность» все сильнее размывается, уступая место «профессиональной траектории». То, что еще вчера казалось немыслимым, сегодня воспринимается чуть ли не как обычный рабочий момент.
Четырехлетняя изоляция привела российский спорт в точку невозврата, когда мы наблюдаем формирование новой нормы: переход под другой флаг — не манифест и не измена родине, а один из возможных сценариев продолжения (а может, и начала) карьеры. История с «Ангелами Плющенко» — лишь наиболее резонансное проявление этого процесса, наложенное на личность человека, который когда-то сам призывал не менять гражданство. Однако четыре года — целая вечность для спортивной карьеры, и та определенность, которую Плющенко-тренер сегодня дает своим спортсменам, оказалась важнее слов, сказанных Плющенко-патриотом в 2022-м.