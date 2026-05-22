Иностранные федерации не запрашивали переход Муравьевой, сообщил источник

РИА Новости: запросов от иностранных федераций на переход Муравьевой не было.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Иностранные федерации на данный момент не направляли запросов в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) о переходе двукратного призера чемпионатов России Софьи Муравьевой, сообщили РИА Новости несколько источников, близких к ситуации.

Исполком ФФККР, на котором обсуждались международные переходы, прошел в четверг. В следующий раз вопросы смены спортивного гражданства будут обсуждаться в декабре.

Ранее источники РИА Новости сообщили, что Муравьева прекратила сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным по инициативе последнего, а также попросила отчислить ее из сборной России, что связывают с намерениями спортсменки сменить спортивное гражданство. Спустя некоторое время в шоу «Каток» 19-летняя фигуристка сообщила, что, вероятно, пропустит следующий сезон, не уточняя причину.

В минувшем сезоне Муравьева заняла пятое место на чемпионате России.