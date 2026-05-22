Миллионер в 12 лет. Как зарабатывает и на что тратит Гном Гномыч

Гном Гномыч — пример того, как грамотный менеджмент вкупе с трудолюбием и взрослым отношением к работе у ребенка может привести к финансовому успеху даже в юном возрасте. Главное, чтобы за цифрами доходов не потерялось детство, а за блеском ледовых шоу сохранилась радость от самого катания. Теперь у Плющенко-младшего появится возможность стартовать на международной арене — по информации РИА Новости, он получил релиз от Федерации фигурного катания на коньках России и будет выступать за Азербайджан. Можно предположить, что такой беспроблемный переход объясняется частным финансированием его карьеры. Он никогда не был в государственной спортшколе и, по сути, сам всегда оплачивал свои тренировки.