Фигуристка Синицына перешла в группу Плющенко

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Фигуристка Ксения Синицына с нового сезона будет тренироваться в академии «Ангелы Плющенко». Об этом в своем Telegram-канале сообщил Евгений Плющенко.
«Добро пожаловать, Ксюша, в наш клуб “Ангелы Плющенко”. Сегодня здорово уже поработали», — говорится в сообщении.
Синицыной 21 год, она является бронзовым призером чемпионата России 2024 года, побеждала на юношеских Олимпийских играх в командном турнире и становилась серебряным призером в личном турнире. В 2024 году она завоевала бронзу финала Гран-при России.