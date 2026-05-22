Азербайджанский фигурист Литвинцев завершил спортивную карьеру

Азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев объявил о завершении спортивной карьеры.

Источник: Спортс‘’

"Вот и подошла к концу моя соревновательная карьера. 20 лет на льду были огромной частью моей жизни. На этом пути были победы и поражения, радость и разочарование, а также моменты, которые останутся со мной навсегда.

Я всегда старался делать все возможное, используя то, что имел, и поэтому ни о чем не жалею. Я принимаю эту главу с благодарностью и двигаюсь вперед.

Спасибо всем, кто поддерживал меня, верил в меня и оставался рядом на протяжении всего этого пути.

Также хотелось бы выразить особую благодарность Федерации зимних видов спорта Азербайджана за поддержку и доверие на протяжении всей моей карьеры.

И, конечно же, Виктории Буцаевой — за эти четыре года, которые мы прошли вместе", — написал Литвинцев.

Спортсмену 25 лет, он родился в Ухте, но на международных стартах Россию не представлял. В 2018 году дебютировал на этапе Гран-при среди юниоров за Азербайджан.